الجمارك العراقية تضبط شاحنات ومواد محظورة في منفذ طريبيل الحدودي

أعلنت سلطة الجمارك العراقية اليوم السبت، عن ضبط ومصادرة تسع شاحنات وبضائع ومواد مختلقة مخالفة لضوابط الجمارك العراقية.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم، ان فرقها الفنية المختصة ضبطت تسع شاحنات صغيرة (2 طن) في منفذ طريبيل الحدودي، وتم التلاعب بأرقام شواصيها.

وأشارت الهيئة في بيانها الى ضبط شاحنة محملة بالأقمشة المتنوعة والشامبو، نظرا لوجود فرق بالرسوم الجمركية قبل مغادرتها المنفذ الجمركي في طريبيل، مشددة على أن السلطات الجمركية قد صادرت هذه الشاحنات والبضائع، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقها وفقا للقانون.