الافراج عن الوليد بن طلال اليوم بعد اطلاق سراح التويجري وآل ابراهيم

نتنياهو يجهد لحمل ترامب على شطب "حق العودة" وتفكيك "الاونروا" ودمجها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين
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جرينتش+2 05:21
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