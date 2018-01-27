الاعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان تطلق العمل التلفزيوني لدخول المعترك النيابي‎

أفادت تقارير إخبارية أن الإعلامية اللبنانية، التي قدمت استقالتها من تلفزيون “المستقبل”، بولا يعقوبيان، أعلنت أنها حسمت أمرها بالترشح للانتخابات النيابية.

وربط نشطاء بين استقالة يعقوبيان من القناة التابعة لتيار المستقبل، برئاسة سعد الحريري، وبين إعلانها الترشح للانتخابات النيباية.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، امس الجمعة، عن بولا يعقوبيان قولها إنّها “ستترشح عن دائرة بيروت الأولى، وعلى لائحة المجتمع المدني”.

وأضافت “هناك مشروعًا انتخابيًا كبيرًا يتم العمل عليه، وننتظر أن نطلع الناس عليه قبل الحديث عن أي حظوظ بالفوز أو الخسارة”.

وكانت يعقوبيان قد أعلنت استقالتها من تلفزيون المستقبل الأربعاء الماضي، إذ وجهت رسالة شكر لرئيس الوزراء اللبناني ومالك القناة، سعد الحريري والمشاهدين، معلنة مغادرتها القناة، دون تحديد وجهتها المقبلة.

يشار إلى أن يعقوبيان ظهرت مع سعد الحريري خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه في الرياض، بعد أيام من تقديم استقالته من رئاسة الحكومة، والتي تراجع عنها لاحقًا.