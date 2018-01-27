نتنياهو يجهد لحمل ترامب على شطب "حق العودة" وتفكيك "الاونروا" ودمجها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين
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جرينتش+2 05:19
“اسماء الشهرة” للكثير من الفنانين العرب تخالف اسماءهم الحقيقية

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