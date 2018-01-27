“اسماء الشهرة” للكثير من الفنانين العرب تخالف اسماءهم الحقيقية

كثيرة هي الاسماء الفنية التي أطلقها النجوم على أنفسهم، أو تم إطلاقها عليهم من قبل إعلاميين أو ملحنين، وأصبحت مع الزمن أسماء ثابتة لهم عرفهم على أساسها الجمهور، ولا يعلم أسماءهم الحقيقية، بل يتفاجأ عندما يعرفها.

ومن ابرز هؤلاء النجوم المطرب وديع الصافي (اسمه الحقيقي وديع فرنسيس).

عاصي الحلاني (اسمه الحقيقي محمد الحلاني).

كاظم الساهر (اسمه الحقيقي كاظم السامرائي).

زين العمر (اسمه الحقيقي طوني حدشيتي).

وائل كفوري (اسمه الحقيقي ميشال كفوري).

إليسا (اسمها الحقيقي إليسار خوري.)

ربيع الخولي (اسمه الحقيقي طوني الخولي).

وليد توفيق (اسمه الحقيقي وليد توتنجي).

سميرة توفيق (اسمها الحقيقي سميرة كيمونا).

فيروز (اسمها الحقيقي نهاد حداد).

صباح (اسمها الحقيقي جانيت فغالي).

وردة الجزائرية (اسمها الحقيقي وردة فتوكي.)

يسرا (اسمها الحقيقي سيفين نسيم).

يحيى الفخراني (اسمه الحقيقي محمد الفخراني).

أم كلثوم (اسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم.)

عمر الشريف (اسمه الحقيقي ميشال شلهوب).

نادية لطفي (اسمها الحقيقي بولا شفيق).

مديحة يسري (اسمها الحقيقي هنومة علي).

لبلبة (اسمها الحقيقي نيوشكا مانوك كوبليان).

شادية (اسمها الحقيقي فاطمة شاكر).

أحمد عدوية (اسمه الحقيقي أحمد علي).

حكيم (اسمه الحقيقي عبد الحكيم عبد الصمد كامل).