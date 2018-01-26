المستشار  الالماني شرودر يدخل القفص الذهبي للمرة الخامسة !!

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر (73) سيتزوج للمرة الخامسة وقد وقع اختياره هذه المرة على شريكة كورية عمرها 48 عاما.

ونقلت الوكالة عن المستشار السابق أنه سيعلن تفاصيل وفقرات العرس في وقت لاحق.

بدورها أكدت العروس تاريخ حفلة الزفاف الربيع القادم مؤكدة أنها ستنشر تفاصيلها والمدعوين في وقت لاحق.

وفاز حزب شرودر “الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني” في انتخابات ألمانيا النيابية عام 1998، بعد 16 عام من حكم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة هيلموت كول، وأصبح شرودر مستشار ألمانيا الجديد. عدم تمكن الحزب من الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات، أدى إلى دخوله في حكومة ائتلاف مع حزب الخضر، الذي بدوره وصل لأول مرة في تاريخه الحديث إلى سدة الحكم في ألمانيا. كانت أهم التحديات التي واجهت حكومة شرودر الأولى هي نسبة البطالة العالية والكساد الاقتصادي في البلاد. أضف إلى ذلك عبء إعادة بناء اقتصاد الجزء الشرقي من ألمانيا (ألمانيا الشرقية سابقا). دعمت حكومته بقوة نمو الاتحاد الأوروبي، كما عارض التدخل العسكري الأمريكي في العراق وركز على الحل السلمي للمشكلة.