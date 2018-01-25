المحقق مولر يرغم ترامب على الخضوع قريباً للاستجواب حول التدخل الروسي لصالحه في الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة
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جرينتش+2 03:47
غارة جوية تركية تتسبب بمقتل عسكريين أمريكيين في عفرين

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