المحقق مولر يرغم ترامب على الخضوع قريباً للاستجواب حول التدخل الروسي لصالحه في الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة
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ضمن موجة الخلافات الخليجية.. نشوب توتر مفاجئ بين الكويت والسعودية

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