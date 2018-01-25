رانيا يوسف تتمنى لو بامكانها الزواج من زميلتها منى زكي

أدلت الممثلة المصرية رانيا يوسف، ببعض التصريحات المثيرة للجدل، أثناء استضافتها، في حلقة الاسبوع الماضي، من برنامج “أبلة فاهيتا”.

وكشفت رانيا في البرنامج المذاع على قناة “سي بي سي” المصرية، عن عمرها الحالي، وهو 44 عاما، وأنها من مشجعي النادي الأهلي المصري.

وردا على سؤال حول من ستختاره زوجة لها من المشاهير، في حال أن كانت رجلا، فأجابت بأنها سترغب في الزواج من الممثلة منى زكي.

وبررت رانيا يوسف، اختيارها لمنى زكي، بأنها “أنثى لطيفة”.

وأفصحت بأنها كانت تسير في شوارع حي مصر الجديدة، وهي مرتدية الشورت، عندما كان عمرها 18 و19 عاما، ولم تكن تتعرض لمعاكسات مثل الآن.