المحقق مولر يرغم ترامب على الخضوع قريباً للاستجواب حول التدخل الروسي لصالحه في الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة
أهم العناوين
جرينتش+2 03:47
تراب الوطن يرتوي بامطار الخير وهطولات الثلج والبرد اليوم وغداً

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني