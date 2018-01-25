تراب الوطن يرتوي بامطار الخير وهطولات الثلج والبرد اليوم وغداً

تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة وغائمة مع تساقط الأمطار بمشيئة الله بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا قد يصحبها البرق والرعد.

ومع ساعات الظهيرة تتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة بينما تسود في بقية المناطق أجواء غائمة جزئيا ومغبرة أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة .

واشار تقرير دائرة الارصاد الجوية الى انه مع استمرار تدفق هواء شديد البرودة على المملكة توالي درجات الحرارة انخفاضها يوم غد، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة على فترات في معظم المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، قد يصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد، كما يتوقع سقوط ثلوج متقطعة بين الحين والأخر فوق المرتفعات الجبلية العالية والتي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر، كما يتوقع أن تكون الهطولات الثلجية متفاوتة بين منطقة وأخرى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وتستمر الأجواء يوم السبت باردة جدا وغائمة مع تساقط زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة كما تبقى الفرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة، ومع ساعات الليل تميل الأجواء الى الاستقرار وتتناقص الغيوم، وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية .