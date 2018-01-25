تدهور العلاقات بين الرياض والكويت جراء اهانة مستشار سعودي لوزير كويتي

ردت الكويت رسميًا على التصريحات التي وصفتها بـ”المسيئة” للمستشار في الديوان الملكي السعودي، تركي آل الشيخ، لأحد أعضاء الحكومة الكويتية.

وعبّرت الكويت، على لسان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، عن أسفها لإساءة المستشار في الديوان الملكي السعودي، تركي آل الشيخ، لأحد أعضاء الحكومة الكويتية، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وقال الجارالله، في تصريح للصحفيين عقب مشاركته في احتفال السفارة الهندية بالعيد الوطني، إن بلاده عبرت خلال اللقاء مع السفير السعودي المعتمد لديها عبد العزيز الفايز، عن الأسف والعتب للإساءة التي تعرض لها خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، مؤكداً أن اللقاء مع السفير السعودي، تطرق إلى العلاقات الثنائية.

وأكمل: “عبّرنا عن أسفنا وعتابنا للإساءة التي وجهت للفاضل الوزير خالد الروضان الذي يحظى بثقة تامة وتقدير بالغ من الجميع، وعبرنا عن استهجاننا لتلك الإساءة لما تمثله من مساس بعلاقاتنا الأخوية المتميزة والحميمة”.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي: “نؤكد رفضنا واستهجاننا لتلك الإساءة لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية الحميمة والمتميزة بين البلدين الشقيقين. ونحن على ثقة بأن الأشقاء في المملكة لن يقلوا عنا حرصا على علاقاتنا الأخوية والبعد بها عن كل ما من شانه المساس والإساءة لها، مشيراً إلى أن “المباحثات مع السفير السعودي كانت إيجابية وبناءة”.

وكان تركي آل شيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي قد وجّه هجوما عنيفا لخالد الروضان وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت، بعد زيارة الأخير للدوحة، والتقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشكره دولة قطر على مساهمتها برفع الإيقاف الدولي عن الكرة الكويتية.

الروضان؛ باختصار؛ هو: الإرتزاق تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة.

لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وماقاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس ان بغيت تعرفها ارم الفلوس. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 22, 2018

(تفاصيل اوفى في زاوية تقارير)

http://almajd.net/2018/01/25/ضمن-موجة-الخلافات-الخليجية-نشوب-توتر-م