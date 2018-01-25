بعد انسحاب علي واعتقال عنان .. انتخابات بلا مرشحين في مصر

أعلن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية، خالد علي، مساء امس الأربعاء، انسحابه من الانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها في آذار المقبل.

وقال علي في مؤتمر صحفي، عقده بمقر حملته وسط القاهرة، “اليوم أعلن أنني لن أخوض هذا السباق الانتخابي، ولن أتقدم بأوراق ترشحي”.

وعزا قرار بالانسحاب، لعدة أسباب، من بينها وجود صراعات بين أجهزة السلطة في البلاد، والتي كان من أبرز نتائجها ما حدث مع رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان.

وأمس الاول الثلاثاء، أعلن الجيش المصري استدعاء عنان للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح لرئاسيات مصر دون الحصول على موافقته.

وبهذا الإعلان، يصبح خالد علي ثالث مرشح محتمل يتراجع عن خوض سباق رئاسيات مصر المقبلة، عقب العسكري المتقاعد الفريق أحمد شفيق، والبرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قدم اليوم، أوراق ترشحه لفترة رئاسية ثانية.

وتنتهي فترة تقديم طلبات الترشح الاثنين المقبل، على أن تجرى الدورة الأولى على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 آذار المقبل.