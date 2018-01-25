“العناكب الطائرة” تتولى إعادة إعمار الموصل مثلما كانت قبل تدميرها

نشرت تقارير صحفية أمريكية عن عزم الحكومة العراقية بالتعاون مع مؤسسات بحثية أمريكية وعالمية إعادة إعمار الموصل بمساعدة “العناكب الطائرة”.

أشارت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية إلى أنه سيتم الاستعانة بطائرة من دون طيار “مسيرة” صغيرة يطلق عليها “العناكب”، لتصوير الأماكن المتضررة في الموصل جراء المعارك الدائرة لتطهير المنطقة من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وستستخدم “العناكب الطائرة” تقنية الطباعة “ثلاثية الأبعاد” لإعادة بناء تصميمات المناطق المتضررة كما كانت عليها قبل “دمار داعش”، تمهيدا لإعادة إعمارها بصورة كاملة.

وسيشمل ذلك إعادة تصميم المباني والكباري ومختلف الطرق الرئيسية، بمعدل 30 منزل في اليوم، و55 ألف منزل خلال 5 سنوات، المتوقع أن يستمر المشروع خلالها.