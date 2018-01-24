مئات القتلى والجرحى يتساقطون في مذبحة عفرين بين القوات التركية والكردية

تتواصل عملية “غصن الزيتون” التي أعلنتها تركيا في الـ 20 من الشهر الحالي، ضد منطقة عفرين السورية.

وقد رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار عمليات القتل بحق المدنيين، بالإضافة لاستمرار القصف والقتال في عدة مناطق متفرقة في منطقة عفرين، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط مزيد من الشهداء المدنيين ليرتفع إلى 30 على الأقل عدد الشهداء المدنيين الذين قضوا منذ انطلاقة عملية “غصن الزيتون”، هم مواطنان اثنان استشهدا في قصف لقوات سوريا الديمقراطية على مناطق في بلدة كلجبرين التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة والإسلامية في ريف حلب الشمالي، و28 مواطناً بينهم 8 أطفال و4 مواطنات عدد الشهداء الذين قتلهم القصف الجوي والمدفعي والصاروخي التركية على عدد من مناطق عفرين، الواقعة في الريف الشمالي الغربي لحلب.

كما تسببت الاشتباكات المتواصلة وعمليات القصف والغارات والاستهدافات المتبادلة على محاور التماس بين الطرفين، في وقوع خسائر بشرية من طرفي المعارك، حيث ارتفع إلى 42 على الأقل عدد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وقوات الدفاع الذاتي الذين قضوا في هذه الاشتباكات وفي الغارات الجوية التركية والقصف الصاروخي والمدفعي، فيما ارتفع إلى 48 على الأقل عدد مقاتلي الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في عملية “غصن الزيتون”، بالإضافة لمقتل جنديين اثنين من القوات التركية، فيما تسببت الاشتباكات في وقوع عدد كبير من الجرحى من الطرفين، إضافة لوجود أسرى.

وعلى الرغم من تصاعد الخسائر البشرية من الطرفين، لا تزال الاشتباكات متواصلة منذ فجر اليوم الأربعاء بين الفصائل المقاتلة والإسلامية والقوات التركية من جهة، ووحدات حماية الشعب الكردي من جانب آخر، على محاور في الريفين الشمالي والغربي لعفرين، حيث تتركز الاشتباكات في محاور قسطل جندو وباليا وقرنة وأدمانلي وشنكال وحمام وسوركة ومحاور أخرى على طول الحدود الشمالية والغربية، في حين شهدت مناطق في محيط سد ميدانكي “سد 17 نيسان” في منطقة عفرين، قصفاً من قبل الطائرات الحربية، كما قصف مناطق في نواحي راجو وجنديرس ومناطق أخرى في ريف عفرين، حيث كان رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الغارات استهدفت قرى باصوفان وكفر روم وبافلون وقسطل جندو وكندي مزن وحلوبية وقطمة وكباشين في نواحي بلبلة وشيروا وشرا في منطقة عفرين.