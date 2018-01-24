كيري ينصح محمود عباس التحلي بالصبر حتى رحيل ترامب

نصح جون كيري، وزير الخارجية الأميركي السابق، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن “عليه أن يكون قويا وألا يخضع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لأن الأخير لن يصمد فترة طويلة في الحكم”، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وأكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى للصحيفة صحة الخبر. وبحسب المعلومات فإن “حسين آغا وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، عقد جلسة سرية مع كيري في العاصمة البريطانية لندن مؤخرا، ليحمّله كيري رسائل عديدة للرئيس أبومازن”.

وآغا هو من أشد المقربين للرئيس الفلسطيني، وشارك في العديد من المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، خصوصا في الأعوام ما بين 2010 و2013، وتفاهمات أبومازن-بيلين التي أسفرت عن معاهدات أوسلو، في التسعينيات.

وبحسب المصدر فإن كيري حث الفلسطينيين على بلورة خطة سلام بديلة، تحمل مبادئهم الخاصة بالعملية السلمية، عارضا عليهم المساعدة لحشد الدعم الدولي لها، عبر اتصالاته وعلاقاته المميزة مع الأوروبيين، العرب والنظام الأميركي العميق.

وطلب كيري كذلك من آغا، بأن يحرص عباس على “مهاجمة الرئيس الأميركي فقط لأنه المسؤول عن الوضع، وليس النظام الأميركي”.

وكيري من أكبر الداعمين لإسرائيل، إلا أنه يرى بأن إقامة دولة فلسطينية هو مصلحة إسرائيلية، للحفاظ على هويتها “اليهودية”.

واستخدم كيري بالجلسة تعابير مهينة لترامب ووفقا للتقرير، ملمّحا أن العديد من الجهات في المؤسسات والمخابرات الأميركية، وحتى أوساط في الحزب الجمهوري، غير راضين عن أداء ترامب والطريقة التي يقود فيها البلاد.

وأشار كيري في الجلسة إلى أن “الوضع يحتاج للصبر والمثابرة لاجتياز هذه الفترة الصعبة، إذ أن هناك فرصة جيدة، لئلا يكون ترامب في البيت الأبيض في غضون سنة”.

وفاجأ كيري محاوره عندما كشف أنه “يدرس بجدية، إمكانية خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، المقرر إجراؤها في العام 2020″، وحين سُئل عن تقدمه في السن، أجاب “لست أكبر بكثير من ترامب، ولن يكون هناك مشكلة في السن”.

وتمر العلاقات بين رام الله وواشنطن بأزمة غير مسبوقة، بعد خطاب ألقاه ترامب في السادس من كانون الأول الفائت، أعلنه فيه اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وزادت المندوبة الأميركية الطين بلة، حين هددت الدول التي ستصوت لصالح إدانة القرار في الأمم المتحدة، بقطع المعونة، ومن ثم تهديدا بقطع المعونات عن السلطة الفلسطينية ووكالة “أونروا”.