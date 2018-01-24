قطر تتهم الإمارات والسعودية باستهداف عملتها وزعزعة اوضاعها الاقتصادية

اتهمت قطر الإمارات العربية والسعودية بشنّ هجمات على عملتها من خلال “التلاعب الصارخ وغير القانوني في السوق”، وفقاً لرسائل أرسلها مصرف قطر المركزي يوم امس إلى الهيئات التنظيمية العالمية.​

وقالت مصادر إعلامية إن قطر تحدثت في الرسالة عن خطة لاستهداف سنداتها وبذل جهد منسق لسحب الأموال من البنوك القطرية لخلق نقص في السيولة، متهمة أبو ظبي والرياض بالتسبب بالضرر في الأسواق المالية العالمية.

صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية من جهتها قالت إن قطر تحدثت عن خطة لاستهداف سنداتها وبذل جهد منسق لسحب الأموال من البنوك القطرية لخلق نقص في السيولة، متهمة أبو ظبي والرياض بالتسبب بالضرر في الأسواق المالية العالمية بما فيها الولايات المتحدة.

ويتبادل الطرفان تهماً عدة من بينها اختراق المجال الجوي، وقد بلغت الأزمة الدبلوماسية بينهما شهرها الثامن.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في حزيران 2017، متهمة الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية.