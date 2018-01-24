القوات المسلحة المصرية تستدعي سامي عنان لمساءلته حول تهمة التزوير في اوراق رسمية والايقاع بين الجيش والشعب
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جرينتش+2 01:23
فتاوى التكفير السلفية في مصر تطال حتى المسلسلات التاريخية

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