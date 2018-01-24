سطو مسلح على بنك سوسيته جنرال بمنطقة الوحدات في عمان

قال مصدر امني، ان بلاغا ورد، صباح اليوم الاربعاء، بشأن تعرض فرع احد البنوك في منطقة الوحدات لعملية سطو مسلح من قبل شخص مجهول، حيث قام السارق بأخذ مبلغ مالي والفرار من المكان، دون وقوع اصابات تذكر.

واضاف المصدر، ان كوادر البحث الجنائي باشرت التحقيق في القضية.

ومن جانبه اكد نديم قبوات، مدير عام بنك سوسيته جنرال – الاردن، أن جميع المبالغ النقدية في فروع البنك مؤمنة بعد حادثة السطو التي تعرض لها أحد فروع البنك صباح اليوم في الوحدات.

وقال قبوات في تصريح صحفي لوكالة “بترا”: أن فرعه في منطقة الوحدات/ شارع مادبا تعرّض لحادثة سرقه صباح اليوم الاربعاء، حيث دخل شخص مسلّح الى الفرع واستطاع سرقة مبلغ لا يتجاوز 76 الف دينار دون تعرّض أي موظف أو عميل داخل الفرع لأي أذى.

واضاف يقول : انه تم على الفور ابلاغ الاجهزة الامنية التي استجابت بسرعة فائقة، مؤكدا ثقة البنك بالأجهزة الامنية في القبض على الفاعل لينال الجزاء العادل.

وكانت جميع البنوك العاملة في السوق الأردني قد عممت، امس الثلاثاء، على موظفيها تعليمات التعامل مع السطو المسلح.

ومن ابرز هذه التعليمات التي عممت على الموظفين الحفاظ على الحياة، ومحاولة التبليغ عن الحالة.