التحقيق مع وزير العدل الأمريكي حول الدعم الروسي لترامب بالانتخابات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة العدل الامريكية، امس الثلاثاء، أن وزير العدل جيف سيشنز خضع للاستجواب أمام مكتب المحقق الخاص روبرت مولر.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن المتحدثة سارة إسجور فلوريس قولها ان الاستجواب يأتي بسبب مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وبشأن احتمال تواطئه مع حملة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة ان إجراء المقابلة تم الأسبوع الماضي.

وهذه هي أول مرة يجري الإعلان فيها عن خضوع عضو في حكومة ترامب للتحقيق في هذه القضية.

ومن المقررأن يخضع الرئيس دونالد ترامب للتحقيق خلال الاسابيع المقبلة بخصوص مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وكان المحقق الخاص روبرت مولر بدأ وباشراف وزارة العدل الامريكية التحقيق في القضية التي تتحدث عن تواطؤ محتمل من جانب حملة ترامب مع روسيا، بعد ان خلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات لمحاولة مساعدة ترامب على الفوز على منافسته الجمهورية هيلاري كلينتون، وهو ماتنفيه روسيا.