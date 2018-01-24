“الامن العام” يستهجن تعاطف البعض مع جرائم السطو على البنوك ويحذر من وقوع المروجين تحت طائلة القانون

اكد الناطق الرسمي باسم مديرية الامن العام المقدم عامر السرطاوي ان “التحقيق ما زال جاريا في حادثة السطو التي تعرض لها صباح اليوم احد فروع البنوك وسط العاصمة ولم يتم القبض على الفاعل لغاية الآن”.

ودعا المقدم السرطاوي في تصريح لوكالة “بترا” الجميع الى “عدم نشر اخبار غير دقيقة او الترويج لها وانتظار البيان الرسمي حول القضية ومجرياتها من مصدرها الرسمي في مديرية الامن العام”، مستهجنا “التعاطف الذي أظهره البعض مع الجريمة، وهو الامر الذي لا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان، فالجريمة تبقى جريمة ويتم التعامل معها وفقا للقانون وأن هذه الجرائم مثل السطو والسلب هي من الجرائم الخطيرة خاصة استخدام مرتكبيها الاسلحة النارية ما قد يؤدي لا قدر الله لوقوع اصابات، لذلك فإن أي تعاطف معها غير مقبول”.

واضاف، انه “ومن خلال تتبعنا، وللأسف فإن بعض الاشخاص يقومون بنشر رسائل تحريضية لارتكاب الجريمة حيث ان مثل تلك المنشورات يحاسب عليها القانون ولا بد من اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها”، داعيا كافة المواطنين والاعلاميين الى “اعطاء رجال الامن العام وقتهم من اجل استكمال التحقيق والوقوف على كافة ملابسات الحادثة وصولا الى القبض على مرتكبيها، وأنهم لن يبخلوا بأية معلومة وسيتم الإعلان عن تفاصيل وحيثيات القضية حسب مجريات التحقيق”.