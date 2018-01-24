"الامن العام" يستهجن تعاطف البعض مع جرائم السطو على البنوك ويحذر من وقوع المروجين تحت طائلة القانون
أهم العناوين
جرينتش+2 09:56
“الامن العام” يستهجن تعاطف البعض مع جرائم السطو على البنوك ويحذر من وقوع المروجين تحت طائلة القانون

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني