الاعتقالات تتجاوز الامراء وتصل الى الاميرات في السعودية

ترددت أنباء عن اعتقال الأميرة السعودية نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود، وذلك بعد نشرها تغريدة عن أخيها المعتقل، الأمير بندر بن عبدالله، في 5 كانون الثاني الجاري.

وأشار حساب «العهد الجديد» الشهير في تغريدة له إلى أن تلك الأنباء جاءت «إثر نشرها تغريدات عقب اعتقال أخيها في قصر الحكم بندر بن عبدالله».

وأضاف أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يُردد في مجلسه أنه «مستمر باعتقال كل أمير ينشر تغريدة أو كلاما يعترض على الدولة أو قراراته وإن كان المعترض امرأة أو طاعناً في السن».

وفي وقت سابق، كشفت الأميرة السعودية عن اعتقال شقيقها ضمن الأمراء المحتجين الذين تجمهروا أمام قصر الحكم في الرياض، مطلع الشهر الجاري.

ونشرت الأميرة «نوف» عبر صفحتها على موقع «تويتر»، صورا لشقيقها، قائلة: «أستودعتك يا الله شقيقي وحبيبي بندر فأنت حسيبنا مولانا».