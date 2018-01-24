اعتذار وفاء عامر عن المشاركة بفيلم «قرمط بيتمرمط» والسبب مالي

ذكرت اوساط فنية مصرية أن الأجر هو السبب الحقيقى وراء اعتذار الفنانة المصرية وفاء عامر عن المشاركة فى بطولة فيلم “قرمط بيتمرمط” رغم موافقتها على العمل من البداية، إلا أنها طلبت مبلغ أكثر من ضعف ما عرضه السبكى عليها لتقرر بعدها الاعتذار عن العمل.

ومازال السبكى يبحث عن فنانة لتقديم الدور الذى رُشحت له وفاء عامر، ولكنه لم يحسم الأمر حتى الآن، والفيلم بطولة أحمد آدم، ودينا فؤاد، وانتصار، وبيومى فؤاد وآخرين، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولاد كار، ويقدم فيه أحمد آدم شخصية القرموطى الشهيرة من جديد بعد تحقيقه نجاحات كبيرة من خلالها.

وتعكف وفاء عامر حاليًا على تصوير مشاهدها فى مسلسل “السر” الذى قارب مخرجه على الانتهاء من جميع مشاهده تمهيداً لعرضه خلال الأيام المقبلة، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، نضال الشافعى، ريم البارودى، مايا نصرى، ونورين كريم، ومايا فارس، ونور الكاديكى، ومحمد سليمان، ومنة جلال، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدى، إنتاج محمد فوزى.