القوات المسلحة المصرية تستدعي سامي عنان لمساءلته حول تهمة التزوير في اوراق رسمية والايقاع بين الجيش والشعب
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جرينتش+2 01:23
اعتذار وفاء عامر عن المشاركة بفيلم «قرمط بيتمرمط» والسبب مالي

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