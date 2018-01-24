اشتعال الحرب بين الجزائر والمغرب وتونس للفوز بامتياز الكسكسي

منذ سنوات يثير طبق الكسكسي نزاعا حادا بين الدول الجارة الثلاث الجزائر والمغرب وتونس. كل دولة تريد ان تدرج طبق “الكسكسي” في قائمة التراث العالمي لليونسكو بإسمها فلمن تعود ملكية هذا الطبق التقليدي القديم؟

ويعكف خبراء من بلدان مغاربية على دراسة مشروع موحد لضم طبق الكسكسي التقليدي لقائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.

وقال مدير المركز الوطني للأبحاث فيما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ في الجزائر، سليمان حاشي لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه من المنتظر ان تعقد اجتماعات قريبا بين خبراء من بلدان المغرب العربي في إطار مشروع تصنيف تراثها المشترك في فن طبخ الكسكسي كتراث عالمي من طرف اليونيسكو.

ويسعى خبراء في فن الطبخ والأبحاث التاريخية من الجزائر وتونس والمغرب منذ سنوات إلى ضم طبق “الكسكسي” لقائمة التراث العالمي لليونسكو نظرا لقدم هذا الطبق واختصاص الدول الثلاث في تحضيرها.

وفي هذا الإطار أكدت الباحثة بنفس المركز لويزة غاليزي بقولها إن “هذا التصنيف سيسلط الضوء على هذا الطبق العريق والعابر للثقافات مضيفة أن الكسكسي بقي أصيلا رغم مرور الزمن”.

المختصة في الإرث الثقافي أشارت أن التصنيف “المحتمل” لهذا الموروث كتراث عالمي سيكون “اعترافا وأداة لتعزيز الروابط المتينة بين الشعوب التي تستجيب لنفس التقاليد من خلال نفس التعابير المتعلقة بالطبخ، من حيث إن الكسكسي وككل عنصر ثقافي، يُعدّ وسيلة لتقريب الشعوب من بعضها بعض”.

وتشترط منظمة اليونسكو لضم أي موروث لقائمة التراث العالمي توفر تعبير المجتمعات عن حس الانتماء والتملك حيال العنصر الثقافي وهذا ما يمثله طبق الكسكسي لدى شعوب دول المغرب العربي كما تؤكده لويزة غاليزي، فالكسكسي يمثل “مركبا من مركبات الهوية الثقافية، يرمز إلى كل ما هو قرباني ويميز الأحداث الهامة في السعادة أو المأساة على مستوى العائلات والجماعات”.

وحرصت ذات المتحدثة على التنبيه بأن طبق الكسكسي يعد “وسيلة للتعبير عن التضامن ما بين الشعوب علاوة على علاقتها بالطبيعة”، معتبرة أن الدول المغاربية “أمام داعي الشروع المشترك في دارسة واسعة النطاق لأجل الإحاطة بمعالم “هذا الموروث المشترك، متأسفة على كونه لا يشكل حتى اليوم سوى عنوانا جزئيا أو كليا لبعض الكتابات دون أن يرقى إلى ما هو مطلوب.

وكانت الجزائر في العام 2016 قد أعلنت عن نيتها لضم طابع الراي الغنائي والكسكسي في قائمة التراث العالمي غير المادي لكنها تعرضت لحملة من طرف الجارة المغرب بسبب تداخل الثقافات. نفس المشكلة واجهت المغرب فيما يتعلق بإدراج طابع القناوة الغنائي على القائمة العالمية.

ويؤكد الخبراء ان تاريخ طبق الكسكسي يعود إلى الفترة 202-148 قبل الميلاد حيث تم العثور على أواني طبخ تشبه تلك المستخدمة في تحضير الكسكسي في مقابر تعود إلى فترة الملك ماسينيسا البربري الذي وحد مملكة نوميديا التي كانت تضم شمال الجزائر ومناطق من تونس وليبيا.

كما سمحت عملية تنقيب بمنطقة تيارت في الجزائر بالعثور على بعض الأواني من بينها القدر المستعمل في تحضير الكسكس يعود تاريخها للقرن التاسع.

الكسكسي، هذا الطبق الذي يحضر بسميد القمح أوالشعير يحظى بشعبية كبيرة عبر العالم ويعتبر من أحد أهم الاطباق في العادات الغذائية للمغرب العربي و تقليد قديم جدا فالمؤرخ الكبير ابن خلدون ذكره كمكون أساسي في تحديد مفهوم البربر أو الامازيغ.

وبحسب المختصة لويزة غاليزي فان أصل الكسكسي الذي له عدة تسميات في الجزائر تبعا للمنطقة كسكسو أو كسكسو و البربوشة و الطعام وغيرها يعود الى العصور القديمة لأن وسط شمال افريقيا كان يشهد ازدهارا و كان يعتبر بمثابة ممون لروما” مضيفة أن العرب ” الذين لم يكونوا يعرفون السميد” اكتشفوه خلال غزوهم لهذه المنطقة ثم استعملوه.