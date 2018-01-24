"الامن العام" يستهجن تعاطف البعض مع جرائم السطو على البنوك ويحذر من وقوع المروجين تحت طائلة القانون
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جرينتش+2 09:57
إصابة 3 أشخاص في هجوم نفذه مسلحان اليوم بمدينة إسطنبول

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