إصابة 3 أشخاص في هجوم نفذه مسلحان اليوم بمدينة إسطنبول

أُصيب 3 أشخاص في هجوم مسلح أمام مركزٍ للترفيه بحي بشيكطاش الشهير في مدينة إسطنبول التركية.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، من مصادر أمنية، فقد فتح مجهولان النار من فوق دراجة بخارية على أشخاص كانوا يقوفون أما مركز الترفيه، ثم سرعان ما لاذا بالفرار.

وعقب إبلاغ الشرطة بالحادث، هرعت فرق الأمن لمكان الواقعة، كما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الثلاث إلى مستشفيات في محيط المنطقة لتلقي العلاج اللازم.

وأحد المصابين تلقى رصاصة في رأسه، لذلك فإن حالته الصحية حرجة، بحسب مصادر طبية، دون توضيح حالة المصابين الآخرين.

وفرض عناصر الشرطة طوقًا أمنيًا حول مكان الحادث، وبدأت في جمع الأدلة من مسرح الجريمة، ومن بينها الرصاصات الفارغة.

في ذات السياق اتخذت فرق القوات الخاصة تدابير أمنية مشددة بالمكان، بواسطة عربات مدرعة.

كما بدأت الجهات المعنية عملية فحص كاميرات المراقبة المنتشرة في أرجاء المكان، لتحديد هوية الجناة ومن ثم ضبطهم في أسرع وقت ممكن.

وبينما لم تشر المصادر إلى ملابسات الحادث، لم يصدر عن الشرطة بيان يوضح ذلك.