القوات المسلحة المصرية تستدعي سامي عنان لمساءلته حول تهمة التزوير في اوراق رسمية والايقاع بين الجيش والشعب
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جرينتش+2 08:05
هنية يشدد على رفض الفلسطينيين للوطن البديل في سيناء او الاردن

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