مستشار الديوان الملكي السعودي يستحضر الشاعر امل دنقل لهجاء قطر

كشف سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، حقيقة دعوته إلى المصالحة مع قطر.

وقال القحطاني في تغريدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”: “في غداء مع أحد الصحفيين الأجانب سألني عن تغريدتي التي تطرقت فيها للشيخة موزة المسند، وعن تفسيره وعدد من المراقبين بأنها بداية لمصالحة مع السلطة القطرية، فشرحت له الأعراف العربية، وأن ما قلته هو كلمة حق بحق سموها. أما تنظيم الحمدين فقد خسر كل خطوط الرجعة مع الدول الأربع. باختصار: لا مصالحة”.

​وأضاف في تغريدة أخرى: “‏دماء جنودنا في الحد الجنوبي التي سُفكت بسبب خيانة الحمدين، ودعمهم للخلايا الإيرانية في العوامية. خستهم في التعامل مع البحرين. مؤامراتهم على الإمارات، والدماء التي أهدرت في مصر الكنانة. وإعلام الظل الداعي لتفكك العرب وتقسيمهم. هذه جزء من جواب: لماذا لن تكون المصالحة مع التنظيم المارق؟”.

​ونشر المستشار بالديوان الملكي السعودي مقطع من قصيدة أمل دنقل “لا تصالح”.