محكمة كويتية تنظر بقضية إساءة برلماني سابق للملك عبد الله ‎

تنظر محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، في قضية إساءة النائب السابق والمعارض، مسلم البراك، إلى الملك عبدالله الثاني، بعد أن تم تأجيل النظر في القضية خلال الجلسة التي عقدت في الخامس من كانون الأول الماضي؛ لحضور شاهدي النفي.

وتعود وقائع القضية إلى العام 2012، عندما انتقد البراك خلال مسيرة “كرامة وطن” الثانية الملك عبدالله، لتسرب مزاعم تفيد بأن قوات الدرك الأردنية شاركت بفض مسيرات المعارضة في الكويت آنذاك.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد نفت ما أدلى به البراك، مبينةً “استياءها لإساءته للملك عبدالله”، وقامت برفع قضية ضده بـ”تهمة إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

وكانت الاجهزة الامنية الكويتية قد اعتقلت، البراك، يوم الجمعة الماضي، فور وصوله من السعودية، لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بالسجن 9 سنوات بتهمة اقتحام مجلس الامة عام 2011، وتحريض رجال الشرطة على التمرد، والاعتداء عليهم ومقاومتهم.