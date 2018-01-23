"بنس" يزور مصر واسرائيل كنائب للرئيس الامريكي، ولكنه يحط الرحال في اسرائيل كممثل للمسيحية الانجيلية المتصهينة
أهم العناوين
جرينتش+2 11:46
لماذا يقشعر البدن ويقف شعر الرأس حين يشعر الانسان بالخوف ؟

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني