لجنة فلسطين لاحياء مئوية عبد الناصر تنظم سلسلة فعاليات على مدار السنة

عقدت ” لجنة احياء مئوية ميلاد جمال عبد الناصر” في فلسطين، اجتماعا لها في بيت عضو المبادرة الكاتب محمد علي سعيد في مدينة طمرة، وذلك يوم السبت الماضي لتقييم مهرجان المئوية الذي عقدته اللجنة في الناصرة الأسبوع الفائت، ووضع تخطيط لفعاليات مستقبلية على مدار عام المئوية.

افتتح الاجتماع وأداره منسق اللجنة الكاتب زياد شليوط، الذي قدم عددا من المقترحات لفعاليات اللجنة على مدار عام مئوية ميلاد عبد الناصر وتشمل أمسيات سياسية وثقافية وفنية وغيرها.

واتفقت اللجنة على نجاح مهرجان المئوية الذي تم التحضير والدعوة له خلال وقت قصير، وذلك بمضمونه وفقراته المنوعة وحضوره المميز والنوعي. وقرر أعضاء اللجنة مواصلة عملهم واقامة البرامج والنشاطات المتعلقة بالمناسبة طوال العام الحالي عام مئوية عبد الناصر، بناء على الطلبات والحاجة للاستمرار في احياء ذكرى القائد العربي الخالد عبد الناصر.

وأقرت اللجنة عدة مقترحات ومنها اقامة أمسية سياسية – فكرية في مدينة طمرة الشهر القادم في ذكرى الوحدة واقامة الجمهورية العربية المتحدة، وأمسية أخرى في مدينة يافا بالتنسيق مع شخصيات محلية. كما وضعت اللجنة عدة اقتراحات أخرى حتى نهاية العام الجاري، وقامت بتوزيع المهام بين أعضائها، وجددت اللجنة دعوتها لكل من ناصري في البلاد ويرغب بالنشاط في فعالياتها الانضمام للجنة.

وأكد المنسق الاعلامي للجنة المحامي محمد ميعاري، على أهمية التواصل مع اللجنة القومية المئوية في مصر واللجان الشقيقة في الوطن العربي، وأوكلته اللجنة بمتابعة الاتصالات مع اللجان المذكورة.

هذا وحيت اللجنة أسيد عيساوي، أحد أعضائها الناشطين الذي قام بتمثيل اللجنة في احتفالات المئوية التي تمت في القاهرة حيث قام بوضع باقة من الورد على ضريح الرئيس عبد الناصر باسم اللجنة، وقابل عددا من الناشطين في اللجنة القومية لمئوية عبد الناصر في مصر اضافة الى نجل الرئيس المهندس عبد الحكيم عبد الناصر.