عبدالحكيم عبدالناصر يساند السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية

حرّر عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، توكيلا رسميا لترشيح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وفق ما أوردت «بوابة الأهرام».

وتواصل مكاتب الشهر العقاري تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات دعم المرشحين لانتخابات الرئاسة المزمع إقامتها شهر آذار من العام الجاري.

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة الماضية، اعتزامه الترشح لفترة رئاسية ثانية، لخوض الانتخابات المقررة في آذار المقبل.

وتولى «السيسي» الرئاسة في 8 حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، عقب الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، حين كان «السيسي» وزيرا للدفاع، في 3 تموز 2013.

وحسب الدستور المصري يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة لتولي فترة رئاسة ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات.

وأعلن كل من المحامي الحقوقي، خالد علي، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، والرئيس الأسبق لأركان الجيش، سامي عنان عزمهم الترشح للانتخابات الرئاسية.

فيما تراجع العسكري المصري المتقاعد، أحمد شفيق عن الترشح، بعد قرابة 40 يومًا من إعلان عزمه الترشح، من مقر إقامته المؤقتة في الإمارات، ثم لحق به النائب البرلماني السابق، محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل، أنور السادات.