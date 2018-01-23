الفنانة سميرة عبد العزيز تروي، السبت المقبل، قصة لقائها بعبد الناصر

تشارك الفنانة المصرية القديرة سميرة عبد العزيز كضيفة شرف فى صالون “مصر المبدعة” الذى يديره الشاعر محمد بهجت، لتروى قصة لقائها الزعيم جمال عبد الناصر وهى طالبة جامعية، وكيف دفعها إلى احتراف الفن، وذلك يوم السبت القادم من خلال أمسية مميزة بعنوان “جمال عبد الناصر فى عيون الفن”، وذلك بمناسبة مئوية ميلاد الزعيم الراحل.

كما تشارك الفنانة القديرة الشاعر محمد بهجت فى إلقاء قصائد الشعراء الكبار، نزار قبانى ومحمود درويش ومحمد الفيتورى وفؤاد حداد، وصلاح جاهين والأبنودى وعادل معاطى.

وسيقدم الموسيقار يامن عبد الله وفرقته الموسيقية نخبة من أجمل أغانى ثورة يوليو لأم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وشادية ومحمد قنديل ووديع الصافى، وستؤديها نخبة من المطربين الشباب الفائزين فى مسابقة الصوت الذهبى لهذا العام.