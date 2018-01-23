الامن يحبط تهريب 2،6 مليون حبة مخدرة على الحدود السعودية

احبطت ادارة مكافحة المخدرات تهريب 2،6 مليون حبة مخدرة بجهود استخباراتية وعملياتية عبر معبر الدرة الحدودي (مع السعودية)، والقت القبض على المتورط الرئيسي بالقضية.

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وضمن استراتيجيتهم في متابعة ورصد ومحاربة جميع اشكال التعامل بالمواد المخدرة اتجارا وترويجا وتهريبا تابعوا منذ اسابيع معلومات وردت اليهم حول قيام اشخاص بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها الى احدى دول الجوار.

واضاف ان فريقا خاصا تولى التحقيق في القضية وتتبعها وجمع كل المعلومات حولها للتأكد منها وتحديد المتورطين وطريقة التهريب وموعده.

واشارت ادارة العلاقات العامة والاعلام الى ان فريق التحقيق استمر باعماله اسابيع لحين تمكنه من تحديد هوية شخصين مشتبه بهما في القضية، وبعد مراقبتهما ورصد تحركاتهما تمكن الفريق من تحديد طريقة التهريب عبر اخفاء الحبوب المخدرة بمخابئ سرية في جسم مركبة، اضافة الى تحديد موعد توجه احدهما بواسطة تلك المركبة الى معبر الدرة الحدودي من اجل اجتياز الحدود وبما يحمله من مواد مخدرة، ووضعت خطة محكمة لالقاء القبض عليه اثناء دخول الى هناك.

وتابعت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان فريقا خاصا من مكافحة المخدرات توجه للمعبر الحدودي وتمكن بالموعد المحدد من ضبط المركبة والمشتبه الرئيسي بداخلها، وبتفتيشها بشكل دقيق عثر على ما يقدر ب 6 ملايين و200 الف حبة مخدرة توزعت بمخابئ سرية مخفية في مختلف اجزاء المركبة. وما زال التحقيق والبحث عن الشريك الذي توارى عن الانظار جاريا.