"بنس" يزور مصر واسرائيل كنائب للرئيس الامريكي، ولكنه يحط الرحال في اسرائيل كممثل للمسيحية الانجيلية المتصهينة
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جرينتش+2 11:46
الاتحاد الاوروبي يخيب امل عباس في الاعتراف الناجز بالدولة الفلسطينية

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