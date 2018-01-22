القبض على مسلح سلب 98 الف دينار بعملية سطو على بنك في عبدون

القى الامن الوقائي القبض على المشتبه به في حادثة السطو على فرع احد البنوك في منطقة عبدون اليوم الأثنين بعد ساعة فقط من ارتكاب الجريمة.

وقال مصدر امني انه “وعلى اثر حادثة السطو التي وقعت صباح اليوم بعد دخول شخص مجهول الى فرع احد البنوك في العاصمة، واشهر سلاحا ناريا كان بحوزته وتمكن من سرقة 98 الف دينار تحت تهديد السلاح، تم تشكيل فرق تحقيقية باشرت التحقيق في الحادثة منذ لحظة الابلاغ عنها، حيث تمكنت احدى فرق من الامن الوقائي من تحديد هوية الجاني ومكان تواجده وتمت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته لحظة ارتكاب الجريمة”، مشيرا الى ان “الجاني اعترف بالتحقيق الاولي معه بالتخطيط وتنفيذ عملية السطو على البنك، وما زال التحقيق مستمرا لضبط المبلغ المسروق”.

وكان احد البنوك في منطقة عبدون، غربي عمان، قد تعرض في وقت سابق من اليوم، لسطو مسلح من قبل شخص، وتمكن من سرقة 98 الف دينار والفرار من المكان.