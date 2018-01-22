"بنس" يزور مصر واسرائيل كنائب للرئيس الامريكي، ولكنه يحط الرحال في اسرائيل كممثل للمسيحية الانجيلية المتصهينة
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القبض على مسلح سلب 98 الف دينار بعملية سطو على بنك في عبدون

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