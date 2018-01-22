“مجتهد”: ابن سلمان يستولي على مجموعة «إم بي سي»

كشف المدون السعودي الشهير «مجتهد» أن مجموعة قنوات «إم بي سي» ستكون تابعة لـ«الشركة السعودية للأبحاث والتسويق» التي يمتلكها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف «مجتهد»، في تغريدة له تضمنت مجموعة من الأخبار، أن «ابن سلمان استولى على قصر بكر بن لادن (الرئيس التنفيذي لشركة بن لادن والمحتجز لدى السلطات) الكائن قرب قصر الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في جدة».

وتابع المدون السعودي قائلا: «أمن الدولة تداهم منتجع مرسى الأحلام لاعتقال عبدالله سعود محمد (صاحب الرسالة الصوتية التي تحدثت عن تفاصيل اعتقال المجموعة الأخيرة من الأمراء) وذلك بعد أن طرده تركي وناسة (المستشار بالديوان الملكي) من منصبه».