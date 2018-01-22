“كوكو شانيل” تنجح في اعادة النجمة شريهان الى جمهورها

يبدو أنّ عودة الفنانة شريهان لأضواء الفن اقتربت بالفعل، بعدما قطعت نصف المشوار، وقامت بتصوير نحو نصف مشاهد استعراض “كوكو شانيل” .

وكشفت شريهان عن مفاجأة اختيار الممثل هاني عادل، لوضع الموسيقى التصويرية للعرض في استعادة لموهبته القديمة كمطرب للفرق الموسيقية المستقلة.

عرض “كوكو شانيل” من إخراج هادي الباجوري، وأشعار مدحت العدل، ويتوقف استكماله على بناء الديكورات الجديدة، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال أيّام قليلة، كما وصلت عدة فرق استعراضية أجنبية إحداها من لبنان للمشاركة في تصوير العرض الأول من 13عرضاً ينتظر تقديمها وفقاً للعقد الموقّع بين شريهان وشركة العدل جروب.

بعد انتهاء تصوير عرض “كوكو شانيل” ستجتمع الفنانة شريهان مع إدارة شركة العدل جروب وشبكة قنوات فضائية Dmc، لاتخاذ قرارٍ نهائي بموعد العرض، وحسب مصادر فإن شريهان تفضل الانتهاء من تصوير كل العروض المسرحية، ثم تتولى القناة برمجة موعد العرض لاحقاً، على أن تعرض للجمهور فوق خشبة المسرح بنفس التوقيت، بينما يرى البعض أن تعرض المسرحية الأولى فور الانتهاء من تجهيزها، خاصة وأن موعد العرض الأصلي كان محدداً في النصف الأول من الشهر الجاري.

القرار النهائي بموعد العرض التليفزيوني سيبقى مؤجلاً لحين انتهاء شريهان من تصوير مسرحيتها الأولى “كوكو شانيل”.