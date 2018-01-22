فن تبسيط الحياة.. كيف تعيش هانئاً باقل التكاليف والمصاريف

“الحياة ليست معقدة، نحن المعقدون، الحياة بسيطة، والشيء البسيط هو الشيء الصحيح”.. هكذا يقول المؤلف المسرحي البريطاني أوسكار وايلد.

فإذا أعجبك نمط الحياة البسيطة، وتريد أن تخوض هذه التجربة بنفسك، اليك بعض النصائح العملية التي من شأنها ان تساعدك على البدايات السلمية والطرق السهلة..

1- أدخل تغييرات صغيرة على روتينك اليومي

ستساعدك هذه التغييرات في إحداث فرق على المدى البعيد، وإليك بعض الأمور التي يمكنك البدء بها من اليوم:

– استخدم طاقة أقل: وذلك بفصل الأجهزة الإلكترونية عندما تتوقف عن استخدامها، بالإضافة إلى ضبط حرارة مكيف الهواء أقل قليلًا في فصل الشتاء وأعلى في فصل الصيف، كما يمكنك غسيل ملابسك على يديك إن أمكن.

– حافظ على الموارد المائية: في العادة عندما يستحم الأشخاص يفتحون المياه بأكبر شكل ممكن، لذلك فمن المرة القادمة قلل كمية المياه المستخدمة والوقت الذي تقضيه.

– استخدم وسائل نقل بديلة: يمكن أن يكون ذلك بركوب وسائل النقل العام بدلًا عن السيارة، أو قضاء «المشاوير» باستخدام الدراجة، أو مجرد المشي في المشاوير القصيرة.

2- أعد تدوير منتجاتك

يمكنك الاحتفاظ بالأوعية البلاستيكية والزجاجية التي تُرمى بعد استخدامها، وتوظيفها في أمور ذات منفعة في المنزل، وإن لم يكن لها استخدام، فيكفي أن ترسلها إلى مركز إعادة التدوير في مدينتك، وتحصل على أموال مقابل بيعها.

3- تخلص من الأشياء غير الضرورية

بإعداد قائمة فيها ما هو ضروري بالفعل، ولن تستطيع الاستغناء عنه، وحينها ما سيتبقى من الأشياء حولك، فيمكنك الاستغناء عنه، وببساطة؛ فإن الأشياء التي لم تستخدمها منذ 18 شهرًا، غالبًا لن تستخدمها مرة أخرى.

4- لا تشترِ أشياء جديدة لست بحاجة إليها

عليك كبح عادة الشراء المستمر، فليس ضروريًا أن تشتري لمجرد أن الثمن مغرٍ بالنسبة لك، ويمكن تقسيم هذه النصيحة إلى عدة أجزاء، منها:

– لا تشترِ كتبًا جديدة: وبدلًا عن ذلك اذهب إلى المكتبة، واستعر كتبًا أخرى في نفس الموضوع.

– لا تشترِ أدوات منزلية جديدة: وحاول أن تستخدم ما تملك من أدوات استخدامات متعددة، فصيحات تلك الأدوات لن تنتهي، وستستنزف أموالك.

5- قلل المساحة التي تعيش بها

يساعدك ذلك على تقليل الممتلكات التي يجلبها الكثيرون لمجرد ملء الفراغ، فعندما تسكن منزلًا صغيرًا؛ ستقل مشترياتك تلقائيًا، ويمكنك أن توجه أموالك الفائضة إلى أمور ممتعة، مثل السفر في رحلة لمكان جديد تكتشفه.

6- أعد ترتيب أمورك المالية

تعد النقود من الجوانب الجالبة للقلق في حياة الكثير من الأشخاص؛ لذلك فإذا ما أردت العيش ببساطة، فحجِّم ديونك، وقلِّل من التزاماتك الشهرية، وصمم ميزانية تناسبك تضع فيها البنود الضرورية والتزم بها.

7- احصر علاقاتك الضارة واسع في إنهائها

ربما يكون في حياتك بعض الأشخاص الذين لا يجلبون لك إلا الضجر، ويحبطونك، ولا تستمتع بالوقت الذي تقضيه معهم، لكن إذا ما تبنيت البساطة نمطًا لحياتك، فعليك إنهاء علاقتك معهم، واجعل علاقاتك مقتصرة على من تحب أن تكون برفقتهم، ولا تهتم بالمواعيد التي لا تعود عليك بالنفع.

8- اكتشف نفسك في قضائك وقتًا معها

تجعل العلاقات الاجتماعية أحيانًا حياتنا معقدة؛ فنصبح غير واعيين بذاتنا، أو مدركين لاحتياجاتنا، لذلك نحتاج بين الحين والآخر إلى وقت نقضيه مع أنفسنا للتعرف عليها أكثر؛ فتتضح الرؤية لنا، ونعرف الفرق بين ما هو ضروري بالفعل، وما أصبح وجوده مُضرًا علينا.

9- لا تقرأ كتبًا ومقالات التنمية البشرية

في بعض الأحيان تكون النصائح التي تتضمنها هذه الكتب والمقالات ليست سوى مصدر للضيق، فلا تضيع وقتك معها، وتخلَّ عن فكرة سعيك للكمال، وبسط الأمر على نفسك بأن تثق بها، وتتعامل مع الأمور بتلقائية.

10- اقض وقتًا يوميًا في التأمل

يمكن أن يكون ذلك لـ15 دقيقة فقط، وسيساعدك ذلك على تقليل مستوى توترك، والحفاظ على هدوء أعصابك؛ مما يسمح لك برؤية حياتك بوضوح، ومن ثم تبسيطها بفعالية.