غداً.. منخفض جوي وكتلة هوائية باردة وامطار متقطعة

اوضح تقرير دائرة الارصاد الجوية، ان المملكة سوف تتأثر مع ساعات الصباح الباكر غدا الثلاثاء بكتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص.

لذا سوف يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع تساقط الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة تمتد إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ومع ساعات الليل يضعف تأثير المنخفض الجوي تدريجياً، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة مهيأه لتساقط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتتحول الرياح الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.