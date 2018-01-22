صحيفة معاريف تؤكد ان حارس السفارة الإسرائيلية بعمان لن يُحاكم

قالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن السلطات الإسرائيلية لن تُحاكم حارس سفارتها في عمّان على خلفية قيامه بقتل مواطنَين أردنيَين، أواخر تموز الماضي.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر امس الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم “اتضح صباح امس الأحد، أن إسرائيل لن تقوم بمحاكمة حارس الأمن في السفارة، خلافا لما طالبت به الحكومة الأردنية”.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة “شاباك” سيكتفيان بالتحقيق في سلوك الحارس الإسرائيلي أثناء وقوع الحادث، ونقل نتائج التحقيق إلى الأردنيين.

وكانت السلطات الاردنية قد سمحت لمنفّذ اعتداء السفارة، وهو حارس أمن إسرائيلي يحمل صفة دبلوماسي، بمغادرة أراضيه إلى تل أبيب، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في اوساط الشعب بالأردن المرتبط بمعاهدة سلام مع “إسرائيل” منذ عام 1994.