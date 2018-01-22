"بنس" يزور مصر واسرائيل كنائب للرئيس الامريكي، ولكنه يحط الرحال في اسرائيل كممثل للمسيحية الصهيونية والتيار الانجيلي المهووس
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جرينتش+2 01:56
صحيفة معاريف تؤكد ان حارس السفارة الإسرائيلية بعمان لن يُحاكم

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