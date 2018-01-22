الجيش السوري يواصل ابادة عناصر “جبهة النصرة” في محافظة إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الحكومية السورية ووحدات الدفاع الشعبي بدأت بتصفية مجموعة “جبهة النصرة”، المطوقة في الجزء الشرقي من محافظة إدلب.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم: ” بدأت القوات الحكومية السورية ووحدات الدفاع الشعبي بتصفية مجموعة التنظيم الإرهابي ” جبهة النصرة” المطوقة في الجزء الشرقي من محافظة إدلب، والتي يبلغ تعدادها أكثر من 1500 مسلح. ولديها الكثير من السلاح والدبابات ومركبات المشاة القتالية والمدفعية الميدانية وقذائف الهاون “.

وتجدر الإشارة، إلى أنه عبر العمليات الهجومية خلال يوم امس، تقدمت وحدات القوات السورية ستة كيلومترات إلى الشمال من مطار أبو ضهور. وتم تحرير 24 قرية من المسلحين.

هذا وكان الجيش السوري قد اعلن، يوم أمس الأحد، سيطرته على مطار أبو الضهور العسكري، بريف إدلب، شمال غربي البلاد.

ويعد مطار أبو الضهور ثاني أكبر قاعدة عسكرية شمال سوريا، وله أهمية استراتيجية كبيرة؛ كونه يقع بين محافظات حلب، وحماة، وإدلب، وتأتي أهمية هذا الإنجاز من كونه تتويجاً لتحرير 300 بلدة وقرية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وحصار تنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة الواقعة بين خناصر وأبو الضهور والسعن والحمرة وتأمين طريق رئيسي ثان بين حماة وحلب إضافة إلى طريق خناصر.

وتعاني سوريا، منذ آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما “داعش” و “جبهة النصرة” .