الجبهة الشعبية تنفي مشاركتها لحركة حماس وتيار دحلان بتشكيل حكومة فلسطينية

نفى جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مسؤول فرعها في غزة ما تناقلته وسائل إعلام غير رسمية عما أسمته ” تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن وفاق فصائلي يضم حركة حماس والجبهة الشعبية وتيار محمد دحلان “، واصفاً هذه الأخبار بالفبركة الاعلامية والتراهات الفارغة والتي لا يجب أن تنطلي على أحد.

وأكد مزهر أن الجبهة التي رفضت وما زالت على الدوام المشاركة في أي حكومة فلسطينية منذ تأسيس السلطة لن تشارك على الإطلاق في أي تشكيلات أو اصطفافات تساهم في تعميق الانقسام وتحاول وضع عراقيل في طريق إنجاز المصالحة.

وشدد مزهر على أن تحقيق الوحدة الوطنية والمضي قدماً في إنجاز المصالحة الوطنية ومواجهة مخططات تصفية قضيتنا، وكل محاولات عرقلة المصالحة وتعطيلها، واستمرار الدفاع عن حقوق الجماهير ومطالبها العادلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية هي هدف ثابت تسعى الجبهة الشعبية لتحقيقه وبجانبها كل الوطنيين المخلصين ولن تتخلى عنه.