هيفاء وهبي تعمل “نصابة” في الشهر الفضيل

تخوض النجمة اللبنانية هيفاء وهبي المنافسة فى موسم رمضان المقبل، بمسلسل جديد يحمل عنوان مبدئى “لوح تلج”، وتظهر هيفاء خلال الأحداث بشخصية نصابة، ويخرجه المخرج إسماعيل فاروق وإنتاج ممدوح شاهين، وتجرى الجهة المنتجة مفاوضات مع باقى فريق العمل لإبرام التعاقدات مع الفنانين قبل إنطلاق التصوير الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تنتج هذا المسلسل شركة الريماس للمنتج إبراهيم إسحاق، حيث تم الإتفاق بشكل ودى مع المنتج ممدوح شاهين أن يتولي هو إنتاج العمل ليخوض به المنافسة فى رمضان 2018، بنفس الورق والسيناريو، اضافة الي المخرج إسماعيل فاروق.

وقدمت هيفاء وهبى مسلسل “الحرباية” فى شهر رمضان الماضى مع المنتج ممدوح شاهين، تأليف أكرم مصطفى، وإخراج مريم أحمدى، وشارك فى بطولته منذر رياحنة، وعمرو واكد، ودينا، ورحاب الجمل، وخالد كمال، وجميل برسوم، عوايدة رياض، ومحمد الكيلانى، وحمزة العيلى.