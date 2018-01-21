نقابة المعلمين تتمسك بالتعديلات والتشريعات التي تحفظ حقوق منتسبيها

اعلن باسل فريحات نقيب المعلمين ان نقابته لن تسمح لأي جهة بالتأثير على إرادة المعلمين، وقال في بيان وجهه الى زملائه المعلمين ما يلي ..

الزملاء الأفاضل .. الزميلات الفاضلات

تحية إجلال وإكبار لكم على ثرى الوطن الغالي..

أتقدم إليكم اليوم في ظل هجمة يحاول من خلالها البعض النيل من نقابتكم وإضعاف قانونها والوقوف في وجه جملة من التعديلات التي تخدم كيانها وتقونن تشريعات تحفظ حقوق منتسبيها، وأورد لكم أهم المقترحات التي تقدم بها مجلس النقابة للسير في تشريعها وهي :

1) شمول كافة منتسبي وزارة التربية و التعليم تحت مسمى واحد وهو ‘المعلم‘، المعلم في الغرفة الصفية، والمدير والسكرتير والمرشد التربوي وأمين المكتبة وقيمي مختبرات العلوم والحاسوب وكافة موظفي الوزارة سواء في مركز الوزارة أو المديريات.

2) شمول المعلمين المتقاعدين بالاستفادة من صناديق النقابة والخدمات المقدمة منها .

3) الإعداد الكامل لمنح شهادة مزاولة المهنة من قبل النقابة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، حيث تم إنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل المعلمين قبل التعيين.

4) تمديد فترة الدورة النقابية إلى ثلاث سنوات بدلا من سنتين.

5) تقليص عدد أعضاء الهيئة المركزية وتغيير طريقة انتخابهم لتصبح وفقا للقائمة النسبية المفتوحة بدلا من القائمة المغلقة التي تقيد إرادة المعلمين وحرية اختيارهم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مكرمة أبناء المعلمين لا علاقة لها بالتعديلات فهي حق لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم، وهي مكرمة ملكية لا مساس بها وأن ما يشاع عن حرمان البعض منها ما هو إلا كلام عار عن الصحة والمنطقية، بل إن النقابة تسعى الآن جاهدة لرفع نسبة المستفيدين منها.

ستبقى نقابتكم قوية بكم وتستمد العزم منكم لمواصلة تحقيق المطالب للمعلم

عاش المعلم الأردني حرا أبيا