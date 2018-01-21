فضلات ركاب الطائرات تتساقط على رؤوس القرويين الهنود !!

تتلقى قرى هندية من حين لآخر هدايا غير منتظرة ومقرفة، تسقط عليها من الجو عندما تنزل الطائرات المدنية محتويات مراحيضها لتسقط من أعلى شاهق على قرى الهنود ورؤوسهم!

فعلى سبيل المثال سمع سكان قرية قريبة من مدينة غورغاون الهندية ضجيجا غير عادي في الحقل المجاور وظنوا أن السبب ليس إلا سقوط أحد النيازك.

وعندما وصلت الشرطة إلى المكان، عثرت على كتلة كبيرة متجلدة من البراز يصل وزنها إلى حوالي 10 كغم.

وأشارت صحيفة إنديان اكسبريس إلى أن الحادث وقع بعد 10 أيام فقط على منع السلطات المختصة الهندية، جميع شركات الطيران من إلقاء محتويات المراحيض في الجو عند عبور طائراتها للأجواء الهندية.

وكانت الهند قد أصدرت حظرا مشابها عام 2016 ولكن معظم شركات الطيران لا تزال تتجاهله حتى الآن على الرغم من أنه يفرض غرامة تبلغ أكثر من 500 يورو على المخالفين.

وصدرت هذه القرارات بعد أن تزايدت الحوادث المذكورة واشتكى بعض سكان القرى الهندية من سقوط كتل البراز البشري على رؤوسهم وبيوتهم من السماء.