عادل امام يشترط على زملائه التكتم التام على احداث مسلسل “عوالم خفية”

طالب الفنان المصري عادل إمام، مسؤولي الجهة المنتجة لمسلسله الجديد “عوالم خفية” بوضع بند في عقود الأبطال، يتضمن شرطاً جزائياً ضخماً يتم تفعيله حال إفصاحهم عن طبيعة أدوارهم لوسائل الإعلام.

وقال مصدر من داخل المسلسل، إن هذا الشرط تقبله عدد من الممثلين بصدر رحب، فيما أثار غضب آخرين لأنه يضعهم في موقف محرج أمام وسائل الإعلام، مضيفاً أن الحلقات الأخيرة لم يتسلمها الأبطال بعد، ومن المقرر عدم الكشف عن تفاصيل الحلقة الأخيرة إلا قبل عرضها في رمضان المقبل بساعات.

ويشارك في بطولة “عوالم خفية” صلاح عبدالله وبشرى ومي سليم وفتحي عبدالوهاب ومحمود حجازي وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ومن إخراج رامي إمام.