“ذبحتونا” تدعو للتصدي لقرار رفع رسوم الدبلوم للتنافس

أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”، مضيها قدماً في مواجهة قرارات رفع رسوم الدبلوم التي كانت إدارة جامعة البلقاء التطبيقية قد أقرتها قبل عام، وشملت معظم التخصصات لبرنامج التنافس والموازي.

ولفتت الحملة إلى أن رسوم ساعة التنافس للدبلوم ارتفعت في معظم التخصصات الهندسية بموجب نسبة الرفع التي أقرتها إدارة الجامعة، وتم تطبيقها في شباط من العام الماضي،من (7) دنانير للساعة، لتصبح (35) دينار أردني، أي أن رسوم الدبلوم وفق هذا الرفع أصبحت أعلى من سعر ساعة التنافس لبكالوريوس الهندسة في نفس الجامعة، حيث تبلغ رسوم ساعة التنافس لبكالوريوس الهندسة في جامعة البلقاء التطبيقية (30) دينار فقط لاغير.

وأعادت “ذبحتونا” التأكيد على أن الطلبة الذين يقومون بالتسجيل للدبلوم في الكليات الرسمية هم من الفئات الطلابية الأكثر فقراً، والذين يقوم معظمهم بالعمل في مهن هامشية كي يستطيعوا توفير رسومهم الجامعية. وهو الأمر الذي يتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء المتكررة بأن رفع الأسعار لن يطال الطبقة المتوسطة والفقيرة.

ونوهت حملة “ذبحتونا” إلى أن الشكوى التي تم تقديمها من قبل إدارة جامعة البلقاء التطبيقية بحق منسق الحملة على خلفية انتقاد الحملة لقرار رفع رسوم الدبلوم، لن يثنيها عن متابعة ملف الدبلوم، بل سيكون دافعاً أكبر للحملة للعمل على مواجهة هذا القرار.

وفي ذات السياق وجه النائب في البرلمان الأردني المهندس خالد رمضان أسئلة إلى وزير التعليم العالي، حول حقيقة رفع الرسوم للدبلوم في جامعة البلقاء التطبيقية، وحجم الرفع الذي تم.

كما قام النائب رمضان بالاستفسار عما إذا كانت وزارة التعليم العالي قد قامت باتخاذ أية إجراءات لوقف هذا الرفع للرسوم.

وتالياً الأسئلة التي وجهها النائب خالد رمضان لوزير التعليم العالي عبر رئاسة مجلس النواب:

1_ ما مدى صحة الزعم بقيام جامعة البلقاء التطبيقية برفع رسوم الدبلوم للتنافس والموازي في الثلاث سنوات الأخيرة؟ وهل تم الرفع بناء على قرار مجلس الأمناء؟ وما هو قرار مجلس الأمناء في هذا الشأن؟

2_ ما قيمة الرسوم القديمة في كل تخصص للدبلوم للتنافس والموازي (قبل الرفع) وما قيمة الرسوم الجديدة (بعد الرفع)؟ وما هي نسبة الرفع؟

3_ هل يوجد جامعات رسمية تقوم بتدريس الدبلوم، أم أن تدريس الدبلوم مقتصر على جامعة البلقاء التطبيقية؟ في حال كانت الإجابة بنعم: هل قامت وزارة التعليم العالي أو مجلس التعليم العالي باتخاذ أية إجراءات لوقف هذا الرفع للرسوم؟

4_ ما هي الجامعات الرسمية التي قامت برفع رسوم الماجستير والدكتوراة للسنوات الثلاث الأخيرة؟ وما هي التخصصات التي تم رفع رسومها في كل جامعة وما هو مقدار الرفع؟

5_ ما هي الجامعات التي قامت برفع رسوم التسجيل في السنوات الثلاث الأخيرة وما هو مقدار الرفع؟

6_ وهل قامت كلية القدس “لومينوس” بتقديم هدية لجامعة البلقاء التطبيقية؟ وما هي هذه الهدية؟ ومن يقوم باستعمالها؟ وهل تملك “لومينوس” كليات مجتمع خاصة تنافس الكليات الحكومية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية؟ وهل تم بيع مباني عدد من الكليات والإدارات التابعة لجامعة البلقاء لـ”لومينوس”؟ وما هي؟

7_ وما هو السعر الذي تم البيع فيه؟ وما هي الآلية التي اتبعت في ذلك؟