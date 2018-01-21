تنظيم القاعدة يحاول وراثة عناصر داعش بعد هزيمته في سورية والعراق

كشف تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية، امس السبت، عن تحركات لتنظيم القاعدة لاستثمار انهيار “تنظيم داعش “، ومحاولة استمالة مقاتلي التنظيم للانضمام إليها.

وذكر التقرير، أن التنظيم أطلق حملتين لتجنيد مقاتلي “داعش”، الأولى بدأت من الجزائر، والأخرى من سوريا.

كما لفتت معلومات الصحيفة، التي نسبتها إلى مصادر أمنية محلية في الجزائر، إلى أن 10 مقاتلين من “داعش” في الجزائر تحولوا إلى القاعدة في آب الماضي. أما في سوريا فالحملة أطلقت في أيلول. والبُلدان المعنية حتى الآن هي اليمن وأفغانستان وطبعاً العراق وسوريا.

وتتلخص أسباب الانتقال من “داعش” إلى القاعدة في فقدان تنظيم “داعش” لأراضيه واختفاء زعيمه أبو بكر البغدادي، فضلاً عن سوء المعاملة التي كان يتعرض لها مقاتلو “داعش” على أيدي رؤوسائهم، وبالتالي أصبحت القاعدة ملاذاً آمناً للمتمسكين منهم بالفكر المتطرف.

من جهتها، تتابع أجهزة الأمن الأوروبية هذه التحركات بغية معرفة خطرها في المستقبل، مع تحفظ الاستخبارات الغربية بشأن حقيقة نهاية “داعش”، بالنظر إلى استمرار التنظيم في تنفيذ هجمات رغم انهيار دولته المزعومة.