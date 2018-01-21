تركيا تعلن عن بدء عمليتها العسكرية بمدينة عفرين السورية

أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن قوات الجيش التركي دخلت عفرين السورية، بعد يوم من إطلاقه ضربات جوية في المنطقة مستهدفاً وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

سياسيا أعلنت مصادر تركية رسمية، انه سيتم استدعاء سفراء الدول الجارة الى سوريا، الى وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد، لتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بعملية “غصن الزيتون” في منطقة عفرين الحدودية مع سوريا، التي انطلقت أمس السبت بهدف القضاء على المنظمات الإرهابية.

ونقل تلفزيون “تي أر تي” التركي عن نائب المستشار في وزارة الخارجية التركية سيدات اونال، قوله بانه سيتم استدعاء كل من سفير قطر، والكويت والمملكة العربية السعودية الى مبنى الخارجية لتزويدهم بالمعلومات عن عملية “غصن الزيتون”.

وأشار اونال، الى انه خلال الاجتماع سيتم توضيح أن العملية تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية.

وكان قد تم استدعاء في اليوم الأول من انطلاق عملية غصن الزيتون، كل من سفراء فرنسا، وبريطانيا، والصين، وروسيا، والولايات المتحدة الامريكية، وتم تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالعملية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في أول تعليق لها حول عملية “غصن الزيتون” في مدينة “عفرين” السورية: “ان وزارة الدفاع الامريكية القت خطوات استفزازية من خلال تأمين الأسلحة الحديثة للجماعات الإرهابية الموالية لها”.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية الى ان تصرفات الولايات المتحدة غير المسؤول في سوريا تهدد مسيرة إيجاد الحل ومرحلة جنيف.

أما وزارة الدفاع الامريكية فقد أكدت ان الولايات المتحدة تتفهم قلق تركيا بشان منظمة “بي كي كي” الإرهابية وان التركيز منصب على تطهير المنطقة من عناصر داعش الإرهابي”.

كما أشار البنتاغون الى ان التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة لا تنظم في الوقت الحالي اية عملية عسكرية في منطقة عفرين.

وأعلنت مصادر أمنية تركية أن عملية “غصن الزيتون” في مدينة عفرين السورية تسعي للقضاء على المنظمات الإرهابية، “بي كي كي / بي واي دي”.