بعد تحريره لمطار ابو الضهور .. الجيش السوري يستعد لابادة عدد كبير من مسلحي جبهة النصرة المحاصرين شرقي إدلب

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش السوري يحاصر مجموعة كبيرة من مسلحي “جبهة النصرة” الإرهابية شرقي محافظة إدلب، مؤكداً أنه أخرج المسلحين من أراضي مطار أبو الظهور، الذي كان يخضع لسيطرة العصابات منذ أيلول 2015.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد: إنه “نتيجة للعمليات الهجومية، أجبرت القوات السورية المسلحين على الخروج من أراضى مطار أبو ظهور الذي كان تحت سيطرة تشكيلات مسلحة منذ أيلول عام 2015”.

وأضاف البيان، أن “وحدات الاقتحام التابعة للجيش السوري بقيادة الجنرال سهيل حسن انضمت إلى القوات المحلية في محافظة إدلب وحاصرت مجموعة كبيرة من المسلحين من تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في الجزء الشرقي من محافظة إدلب”.

وكان قائد العمليات العسكرية لتحرير مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الجنوبي الشرقي، قال ، لمراسل “سبوتنيك” إن الجيش السوري استعادة المطار بعد معارك عنيفة مع مسلحي جبهة “النصرة” الإرهابية والقوات المتحالفة معها.

وكان قائد العمليات العسكرية لتحرير مطار أبو الظهور العسكري، قد افاد باستعادة الجيش السوري للمطار بعد معارك عنيفة مع مسلحي جبهة “النصرة” الإرهابية والقوات المتحالفة معها.

وقال قائد العمليات العسكرية، لمراسل وكالة “سبوتنيك”، إن “قوات المشاة في الجيش السوري اقتحمت المطار من الجهة الجنوبية واشتبكت مع من تبقى من مسلحي جبهة النصرة والقوات التابعة لها وأوقعتهم بين قتيل ومصاب”.

وكان الإعلام الحربي لـ”حزب الله”، قال إن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا على قاعدة أبو الظهور الجوية في محافظة إدلب.

وأضاف أنهم توغلوا في القاعدة الجوية العسكرية قبل ساعات ويواصلون هجومهم لبسط السيطرة داخل أكبر معقل لقوات المعارضة في سوريا.

وتنفذ وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة منذ نهاية تشرين الأول الماضي عملية عسكرية لتطهير ريف حلب الجنوبي من إرهابيي “جبهة النصرة” تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات وتكبيد التنظيم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.