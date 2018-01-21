بعد تحريره لمطار ابو الضهور .. الجيش السوري يستعد لابادة عدد كبير من مسلحي جبهة النصرة المحاصرين شرقي إدلب
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جرينتش+2 11:09
الوليد بن طلال ما زال يشكل “وجع دماغ” مزعج لابن سليمان

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