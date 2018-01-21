الملك يبلغ بنس ان حل الدولتين هو الطريق والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين

جدد الملك عبد الله الثاني خلال استقباله نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس التأكيد على حلّ الدولتين سبيلا للوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.

وقال الملك : إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مصدر عدم استقرار محتمل، معربا عن مخاوفه من أن لا يكون القرار الأمريكي بشأن القدس جزءا من حل شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وجدد التأكيد على ضرورة التوصل لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين على حدود 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.

وقد التقى الملك مع بنس في قصر الحسينية، بحضور الملكة رانيا العبدالله وعقيلة نائب الرئيس الأمريكي .

وكان نائب الرئيس الأمريكي، قد وصل مساء أمس إلى عمان، المحطة الثانية في جولته الشرق الأوسطية، قادما من القاهرة حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويلقي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بظلاله على جولة نائب الرئيس.